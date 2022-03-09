高雄27歲陳姓男子2次在前鎮區三多商圈內某連鎖生活百貨商店「打手槍」，並將精液噴射在劉姓、廖姓女子身上，隨後逃離現場，2人氣得報警，警方根據監視器畫面逮捕陳男，經DNA比對，確認劉、廖衣服上的精液屬於陳男所有，但由於沒人看到陳男自慰的行為，因此不構成公然猥褻，檢方僅依公然侮辱罪將他起訴。

檢方指出，陳男在2019年8月7日下午5時許，劉女在三多商圈內某連鎖生活百貨商店逛街購物，突然摸到自己穿著的上衣沾染到不明黏稠液體，且該液體氣味與精液雷同，懷疑自己遭到色狼「噴精」，憤而到警局報案，但由於當時劉女並未看到「射精狼」樣貌，因此並未查出是陳男所為。

去年3月23日下午5時許，陳男又到同一間生活百貨商店以相同手法，將精液噴射在廖女的名牌毛線衣上，廖女發現時，陳男早已逃之夭夭，廖女直覺商場有色狼出沒，直奔警局報案，警方調閱相關監視器，循線逮捕涉案的「噴精狼」陳男。

檢警偵查時，陳男坦承在商場自慰後，將精液噴灑在劉女、廖女的衣物上，但後來又改口辯稱，時間過太久了，已經忘記當時的狀況，檢方根據劉女、廖女衣物上採集到的精液DNA鑑定報告，確認是陳男的精液，但由於沒人目睹陳男公然露鳥自慰的行為，難認陳男構成公然猥褻罪嫌，僅依公然侮辱罪嫌將他起訴，並聲請簡易判決。