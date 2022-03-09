47名在職員工開心填寫薪資付款單。（李金生攝）

曾經人來人往的金門風獅爺商店街，如今顯得十分冷清。（李金生攝）

邱于芸董事長感謝大家不離不棄，堅守工作崗位共度難關，攜手迎接下一個美好新階段的來到。（李金生攝）

金門風獅爺商店街能否重現往日熱鬧，備受地方矚目。（李金生攝）

台開集團傳出經營危機，風雨飄搖的非常時刻，台開董事長邱于芸今天上午現身金門風獅爺商店街發放員工薪資，替47名在職員工加油打氣，感謝大家不離不棄，堅守工作崗位共度難關，攜手迎接下一個美好新階段的來到。

一身簡單俐落的運動裝打扮，精神抖擻的邱于芸強調，「這是每一位員工努力為公司付出、合法合理的勞務報酬，沒有理由積欠大家！」她強調，未來金門風獅爺商店街的營運重點在招商充實閒置的空間，以及引進購物人流，期待配合「小三通」的重新開放，讓商店街再現往日人來人往的榮景。

台開公司原定7日發放薪資，但員工苦候薪資入帳未果，等於完全證實台開副董事長吳子嘉日前所言「公司沒錢發薪水，未來也不會有錢」不只屢對廠商債權人跳票，連員工薪資也跳票。

台開說明，一名自稱吳子嘉特助，日前已自請離職的郭姓人士，3月5日至金門在對員工的談話中明白表示，將協助所有員工領取「員工就業安定基金」（應為積欠工資墊償基金），其領取3大要件為因公司歇業、清算或破產，有欠薪事實、公司未積欠勞健保與勞退金，以及大量解雇，並鼓勵員工盡速前往各地勞工局檢舉申訴，提前造成欠薪事實，此事引起一些議論。

董事長兼任總經理邱于芸7日即發出聲明，痛陳「不發員工薪水、惡意跳票，這是公司治理與企業的社會責任嗎？是身為善良管理人應有的作為？」對於將員工、廠商用後即丟、甩鍋政府的行徑，邱于芸表示「天理難容」。

對未來金門風獅爺的營運，邱芋芸仍有相當信心，今天在對員工的講話中，也一再感謝大家在風雨飄搖的此刻，仍堅守工作崗位，未來將全力做好相關配套工作，包括薪資正常發放在在內，讓員工可以安心工作，也讓這座占地寬廣的商店街，可以繼續為鄉親和遊客服務。