捷運樹林線一波三折，北市捷運局今年初四度上網公告招標，土城段、樹林段預算分別提高至163億6000餘萬元、155億47萬元，總計提高65億金額，其中樹林段今（9日）開標，仍是無人投標。土城段預計11日開標。

捷運樹林線起於萬大線第一期中和高中站，沿土城金城路、中華路，再轉城林大橋南側，跨越大漢溪後，進入板橋溪城路西側左轉樹林中華路北側，轉接八德街、大安路，轉回中正路續行至新莊中正路，總長13.3公里，設有13站。

880標（土城段）預算最初為133.39億元，今年初第四次公告上網時，已經調到163億6000餘萬元，890標（樹林段）從127.45億元調到155億47萬元；土城段也將原本約7.6億元的電扶梯工程項目刪除，改列為後續擴充項目，希望增加廠商意願。

不過樹林段9日開標，仍是沒有廠商投標，土城段預計11日開標，不少人認為並不樂觀。

新北市捷運局表示，主要原因還是因為缺工與國際原物料上漲等因素，會持續與北市溝通合作，是否要再行調整。