俄羅斯入侵烏克蘭，衝突越演越烈，國際油價跟著飆漲，可能衝擊客運業者營運，交通部長王國材表示，對於客運是用補貼虧損機制處理，不會讓消費者增加負擔。

國民黨立委洪孟楷今在立法院交通委員會上質詢，指俄烏戰爭造成國際油價大漲，客運費率有沒有要調漲？會不會漲價？希望交通部穩定民心。

王國材回應，客運一直有虧損補貼機制，因油價升高，業者的收入減、虧損增加，因此會來協助業者，不增加消費者負擔。

洪孟楷也詢問，牌照稅與汽燃費有沒有調整可能，降低國人負擔？王國材說，牌照稅牽涉地方政府收入，汽燃費則有調整空間，視疫情與油價，再評估是否從公共運輸開始減收。

王國材接受媒體訪問時也表示，俄羅斯將台灣列為不友善國家，對航權並無影響，雖然因為戰爭有些飛航情報區受到管理，但台灣飛往歐洲法蘭克福、維也納等重要航點，目前正常運行中。海運方面，疫情後出現的高運價、缺櫃現象，交通部航港局、陽明海運、經濟部、農委會等一起成立了平台，有重要民生品要運送出去，都可以透過平台處理。