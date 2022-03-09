經濟部長王美花任內發生3次百萬戶受影響大停電，行政院長蘇貞昌表態力挺。對此，新黨大黃蜂團隊今赴行政院外，抨擊蘇貞昌既然給王美花6個月檢討，那麼，就請蘇貞昌公開承諾，未來半年台灣若再發生大停電，就與王美花一起請辭下台，以示負責。

王美花上任經長以來，任內已發生3次百萬戶受影響的大停電。對此，蘇貞昌力保王美花，僅准予台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭，引發輿論質疑，新黨大黃蜂團隊今赴行政院外向蘇揆喊話負責。

大黃蜂召集人王萬邦指出，當年八掌溪事件發生後，甫接中央災害防救主委3天的行政院副院長游錫堃就主動請辭；但303大停電，549萬戶的大停電，工商損失超過百億，高雄、台南各地迄今也未恢復正常供電，蘇貞昌卻只要台電董事長、總經理下台，這真的不如游錫堃。

王萬邦強調，蘇貞昌說再給王美花6個月檢討才是負責任，請問，如果6個月內台灣再次大跳電，敢不敢和王美花一起請辭？

新黨輿情中心主任、大黃蜂副召集人季節表示，接任台電董事長的經濟部次長曾文生，在2010年擔任高雄市長陳菊辦公室主任期間，遭遇凡那比颱風重創高雄。結果，陳菊當天明明未前往勘災，曾文生為回應外界質疑，竟偽造陳菊行程給高雄市觀光局，再讓觀光局發布。事件曝光後，高等法院高雄分院於2012年將曾文生判處拘役50日，緩刑2年。

季節表示，蘇貞昌讓有偽造文書記錄的人當台電董事長，未來台電發布的資訊有公信力嗎？民進黨到底是多缺乏人才，才要在這種節骨眼上，派這種人代理，增加民眾對台電的不信任度？難道是要繼續偽造資訊騙國人嗎？

季節強調，酒駕的人當總統府發言人、偽造文書的人當台電董事長、反對入境普篩的人當衛福部長，聽起來像笑話，如今卻成真實事件，難怪政府會一再出包。

對此，大黃蜂團隊在場準備一份保證書，內容為「本人蘇貞昌，願替經濟部長王美花擔保，如未來六個月內台灣再度停電，本人願辭去行政院長職務，與王美花一同下台。」行政院方面目前已派參議出面收下。