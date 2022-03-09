具俊曄稍早抵台。（圖／中時資料照片、陳麒全攝）

大S老公來了！具俊曄現身機場 買寰宇通關直奔防疫飯店

52歲的「韓流始祖」酷龍成員具俊曄昨(8日)才發聲明宣布與20年前的舊情人大S結婚，兩人在韓國完成結婚登記後，今稍早具俊曄搭乘韓亞航空OZ711班機抵達了桃園機場，他打扮輕鬆，頭戴鴨舌帽，穿藍色上衣及長版大外套，背了白色包包，先前買了寰宇通關的他，稍早已經在工作人員陪同護送下離開機場，準備到防疫飯店進行為期10天的隔離。

具俊曄今（9日）一早從韓國仁川機場搭機抵達台灣桃園機場，將在防疫旅館進行10天的隔離後，和新婚妻見面，稍早他戴著綠色帽子、身穿軍綠色大衣搭配淺藍色上衣，背上白色後背包帥氣現身，一下飛機就走寰宇商務中心，從機坪前往管制區內採檢站採檢，並請工作人員協助使用手機申報健康聲明書，大約1個多小時後終於出關，昨他受訪時甜喊：「光是想到能夠與她待在同片天空下，就讓我覺得非常激動」，今他抵台心情看起來也相當好，還拿起手機自拍，並還親切地與在場媒體揮手和彎腰鞠躬致意。

20年未見！具俊曄來台追愛大S 桃園機場直擊

具俊曄笑容滿面打招呼。（圖／陳麒全攝）

具俊曄今為見大S完成結婚手續抵台。（圖／陳麒全攝）

具俊曄在工作人員陪伴下離開機場。（圖／陳麒全攝）

具俊曄風塵僕僕抵達台灣。（圖／陳麒全攝）

具俊曄昨發聲明表示，去年底得知大S離婚後便撥了大S20年前的電話號碼，沒想到對方電話沒換，兩人多年前的愛火也因此重燃，但因入境台灣須為親屬身分，具俊曄便決定向大S求婚，最終大S點頭答應，兩人已在完成韓國結婚登記，具俊曄這回來台灣，將在台灣補辦登記，並表示想和大S的兩個小孩多親近，展現出十分誠意想與大S組新家庭。

具俊曄將開始進行為期10天的隔離。（圖／陳麒全攝）

具俊曄和大S已在韓國完成結婚登記，這回將來台辦註冊結婚。（圖／陳麒全攝）

具俊曄入境時顯得心情不錯。（圖／陳麒全攝）

而大S受訪表示，自己二婚不會再辦婚宴，也無意再生小孩當媽，但S媽卻氣炸痛批女兒在未事先通知她的情況下，匆匆再度投入婚姻，S媽甚至撂狠話，稱自己沒見過這個韓國女婿，之後願不願意見她就看她心情，具俊曄這回來台能不能化解與S媽之間的心結？也讓外界相當好奇。

具俊曄9日中午搭機來臺，他經由寰宇商務中心工作人員協助用手機申報健康聲明書。（陳麒全攝）

具俊曄稍早抵台，按規定用手機申報健康聲明書。（陳麒全攝）