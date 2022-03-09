迎接2025年「全國運動會」，雲林縣政府啟動「雲林健康運動年」。（張朝欣攝）

雲林縣政府9日宣布啟動「雲林全民健康運動年」，以民眾健康管理及常規運動推廣為2大主軸，建置全台地方政府首創「雲林健康運動資訊平台」與「雲林縣民健康管理系統」，利用科技大數據模式，提升自主運動及健康風氣，與縣民們一起動起來，迎接2025年「全國運動會」在雲林。

「雲林全民健康運動年」啟動記者會由雲林縣長張麗善、超馬好手林義傑等人共同主持，除介紹健康運動年相關規畫，並宣布林義傑擔任健康運動年代言人、雲林國中老師沈金永為001號健康運動推動志工，邀請所有縣民共襄盛舉「相揪來運動」。

張麗善表示，雲林縣已爭取到2025年全國運動會的主辦權，為鼓勵全縣民眾共同參與，縣府展開超前部署，積極爭取經費改善學校操場環境、夜間照明、運動休閒設施，讓民眾不僅白天能運動，晚上也能繼續動起來。

張麗善指出，縣府各局處也會陸續推出的各種健康運動創意規畫，增加民眾對健康與運動知識的重視，藉此讓有運動習慣的民眾作為領頭羊，帶動周邊親友加入運動行列。

縣計畫處處長李明岳說明，健康運動年以民眾健康管理與常規運動推廣為2大主軸，雲林首創的「雲林健康運動資訊平台」，整合散落在各社群平台或網站上的資訊，讓民眾透過一站式平台服務，取得各種健康運動訊息與最新活動消息，更快速便捷的參與其中。

「雲林縣民健康管理系統」則設於全縣20鄉鎮市，鼓勵民眾參與健康數據量測及管理，並向民眾宣導預防性健康醫學概念，例如定期健康檢查、營養飲食、培養運動習慣，在健康狀況出現異常前加以預防，達到「預防勝於治療」的效果。