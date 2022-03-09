俄羅斯揮軍烏克蘭，引發全球股市動盪，資金流向高殖利率股票，尋求避險管道，推升高股息ETF相對抗跌，元大高股息ETF(0056)在3/3還息後淨值一度來到歷史新高，同步推升0056基金規模首度突破1,200億大關，改寫高股息ETF新高紀錄。

美國聯準會升息即將在3月份啟動，加上俄烏局勢混亂，今年市場資金很明顯轉向有抗跌、防禦屬性的高殖利率標的，去年已屢屢創下台股ETF受益人數紀錄的0056，今年以來，受益人數再寫新頁，從去年的55.8萬人，再飆高至58.8萬人，「國民ETF」稱號毋庸置疑。

據觀察，0056主要成分股如中鋼、聯強、聯詠、華碩、光寶科等，近期陸續公布財報和配息，許多航運、鋼鐵、電子公司去年出現史上最強的獲利表現，市場相當期待今年相關個股的配息狀況，如中鋼就宣布擬配息3.1元，換算現金股息殖利率超過8%。

另以0056的第一大持股長榮海運為例，去年前3季每股盈餘已多達30元，若再加計第四季獲利，並以前一年股息配發率計算，市場高度期待長榮海運今年每股配息上看20元。如果長榮海運今年能夠維持穩定的股息配發水準，有望再成為0056近期重要的股價催化因素。元大投信指出，若想超前部署台股除權息行情，3月開始是觀察並留意進場機會的好時點，原因為上市櫃公司的年報將陸續出爐，去年公司賺多少錢、擬配發多少股息都將公布，到了4、5月則進入股東會高峰，各公司將拍板股利政策，接著6月到8月為密集除權息旺季，整體約有5到6個月的時間，台股除權息話題都會相當火熱。 因此，元大投信建議，參與高股息ETF除息行情的時點，不見得一定要等到年末配息之際，在3月或4月起及早布局，反而可以掌握更好的擴大投資收益機會。

元大高股息ETF(0056)研究團隊指出，0056的選股邏輯是從台股上市市值前150檔股票中，選取未來1年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股，並在每年6月、12月會重新審核成分股。所以，0056可以協助投資人輕鬆提早布局有機會在未來一年擁有高現金股息殖利率的個股，趁早享受到成份股股利宣告後的除息前行情。