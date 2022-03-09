福斯汽車表示，從周三開始暫停接受部分插電式混合動力車(PHEV)訂單；主要是在晶片供應稍微緩解之際，目前又因俄國入侵烏克蘭，帶來供應鏈問題。

福斯汽車表示，在德國的Golf、Tiguan、Passat、Arteon、Touareg等車款的PHEV車型將停接訂單，直到進一步通知；而已下訂單的客戶，在今年交車情況可能會令人不太愉快。

福斯汽車發言人表示，PHEV車型很受歡迎，目前正處理訂單積壓問題。但由於上升的需求和半導體供應限制，無法在德國接受PHEV的訂單，而烏克蘭危機也起了一定作用。

俄羅斯對烏克蘭的入侵對歐洲各地汽車製造商帶來新的麻煩。歐洲汽車製造商依賴俄羅斯的原材料和烏克蘭的線束和線材來生產汽車。

福斯也表示，監管規定的不確定性，也讓公司決定暫停PHEV的生產。德國目前正在辯論，是否要將PHEV車型納入電動車補貼的範圍。而福斯是將PHEV視為往電動車轉型的過渡技術，該車型去年銷售成長61%，來到30.9萬輛。

福斯汽車在上周曾宣布，將暫停在波蘭和德國數家工廠的生產，並無限期暫停俄羅斯工廠生產活動。