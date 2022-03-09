韓國總統選舉今日舉行正式投票。在野黨「國民力量」候選人尹錫悅與執政黨「共同民主黨」候選人李在明形成，親美與親中路線對決。大陸國關學者認為，此次韓國大選出現了大量「中國元素」，值得關注，但中韓建交已經邁入第30個年頭，相信這次無論誰勝選，都不會在對華政策上進行大的調整，中韓關係也不會發生大的倒退。

大陸《環球時報》報導，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員、中國周邊戰略研究室主任王俊生指出，此次韓國大選出現了大量「中國元素」，這十分值得關注。在以往大選過程中，對朝政策議題、日本議題相對突出，但這次卻頻頻炒作中國議題，這說明韓國的對華輿論出現了大問題。

他認為，這其中的原因既有大背景，也有小環境。大背景是拜登政府上台以來，美國致力於通過加強盟友關係對中國進行各個維度的打壓。拜登政府拉攏盟友的切入點就是價值觀、意識形態，講身份政治，顯示「我們與你不一樣」。

王俊生直言，韓國自視為「自由民主國家」，在這一點上就會向美國靠攏；小環境則是，以往韓國經濟實力強於中國，在與中國發展關係時帶有一定的優越感。但隨著中國的超越，韓國的優越感逐漸喪失，甚至變成失落感。因而，在一些涉華問題上，就出現了挑刺、挖負面的做法。

遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超則認為，韓國國內的一些反華聲音有可能短期內強烈，但不會持續太久。

呂超解釋，中韓建交已經邁入第30個年頭，正所謂三十而立，兩國關係已經進入了成熟的軌道，不太可能出現大起大落。事實上，韓國近幾任總統，從盧武鉉、李明博到朴槿惠、文在寅，他們雖然執政理念不同，但無一例外都很重視中韓關係。相信這次無論誰勝選，都不會在對華政策上進行大的調整，中韓關係也不會發生大的倒退。

《環球時報》也發出社評稱，中韓是搬不走的鄰居。韓國社會願意談論中國並不是壞事，問題的關鍵是，能否通過多元聲音的辯論更加客觀、全面地看待中國。隨著不久之後韓國大選結果的塵埃落定，韓國社會在對華關係問題上如何回歸理性，成為一個重要課題。