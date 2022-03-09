香港新冠肺炎確診數字持續增加，有消息指伊利沙伯醫院今（9日）起，將轉為專門接收新冠患者的「指定醫院」，連同天水圍醫院及北大嶼山醫院，香港指定醫院將增至3間。另外，由於要轉移確診者到相關醫院，據悉，香港消防處今起至13日，將總動員處理病人轉移及維持緊急服務，所有救護員需要銷假1天，事後以加班津貼作補償。

據港媒報導，伊利沙伯醫院擬今日開始逐步轉為接收確診者的指定醫院，預計需時4天，而病人轉移預計將於12日完成，目前院內不適合出院的病人會轉移至其他公立醫院，或送到各間私家醫院，已康復病人會安排返家或回到安養院。

此外，消息指香港消防處昨（8日）發出「處長命令」，準備將廣華醫院的新冠病人轉移至伊利沙伯醫院，不過，由於目前有455名救護員確診，376名同事列為密切接觸者，在人手及救護車缺乏下，所有救護員須要在今日至13日內加班一日，並以加班津貼作為補償。屆時，所有前線變成「返4日放1日」，主任級輪更24小時工作，管理層也要留在單位協調，務求盡快完成病人遷移。