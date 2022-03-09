遲到30分鐘竟扣3天薪水！一名女網友在臉書表示，朋友是3C手機配件店的店員，某天上班先跟主管報備會遲到30分鐘，沒想到收到薪資單時，竟然被扣3天薪水2400元，讓朋友無法接受跑去問主管原因，卻得到一句「當老闆的都不希望自己員工遲到」，超扯回應連網友看了都憤怒不已。

這名女網友在臉書「爆怨公社」發文，指朋友2月10日開始在某間3C手機配件店工作，有天出門上班時因為安全帽壞掉又沒有備用，只好臨時去買新的，因此跟主管報備會遲到30分鐘，但3月初領薪時發現一個月2萬8千元的薪水變成2萬5千多元，原因是遲到30分鐘被扣曠職3天2400元。

店員向主管反映遲到30分鐘扣2400元不合理，被主管教訓在每個行業都會遇到。(翻攝自爆怨公社)

原PO朋友不能接受這樣的扣薪方式，向主管反映，扯的是主管回答，「我知道，遲到30分鐘扣3天，不管今天你在哪個行業都會遇到，當老闆的都不希望員工遲到」，還反問原PO朋友如果今天你是老闆會怎麼看。讓原PO朋友超傻眼，這麼離譜的事怎麼能說得那麼理直氣壯？

對此，網友看了紛紛留言：「遲到30分鐘扣3天也太扯」、「所以早到30分鐘有加3天薪水嗎？」、「不過遲到扣3天，我這3天就不去了」、「比酒店還黑」、「慣老闆，去勞工局檢舉啦，還有對話紀錄剛好，以為給幾個臭錢把自己當神了」，更有人分析，遲到30分鐘扣3天薪水不符合比例原則，「他做30分鐘也沒那個薪水 不能這樣扣」」。

根據《勞動基準法》第22條規定，勞工遲到的時間與薪資扣發的比例不符，即違反勞基法規定，依法可處新台幣2萬至100萬元罰款。