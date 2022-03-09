台南市9日又新增2例本土確診個案，均為鹽水家族擴大感染，累計該家族群聚擴散已有11人確診，台南市長黃偉哲下午將在防疫記者會詳細說明。

據了解，由於鹽水家族成員案20974，曾多次搭乘復康巴士前往新營某醫院復健，先後造成同車的8人中，4人確診；其中，有2人是前往醫院復健的病患，1人是陪病者，另1人則是外籍看護。至於今天新增的2例均為醫院員工，但是否是院內感染，衛生局還在釐清中。目前疫情還有擴大的趨勢。