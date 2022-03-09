台南傳首起院內感染 鹽水家族確診者復健 醫院2員工中鏢 11:452022/03/09 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市9日又新增2例本土確診個案，市長黃偉哲下午將在防疫記者會詳細說明。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市9日又新增2例本土確診個案，均為鹽水家族擴大感染，累計該家族群聚擴散已有11人確診，台南市長黃偉哲下午將在防疫記者會詳細說明。 據了解，由於鹽水家族成員案20974，曾多次搭乘復康巴士前往新營某醫院復健，先後造成同車的8人中，4人確診；其中，有2人是前往醫院復健的病患，1人是陪病者，另1人則是外籍看護。至於今天新增的2例均為醫院員工，但是否是院內感染，衛生局還在釐清中。目前疫情還有擴大的趨勢。 本土增8確診 境外移入添72例 台南＋4 鹽水家族群聚擴大 同車復健4病友也染疫 #新冠肺炎 #台南 #新營 #鹽水家族 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新增214例 陸本土確診 創兩年新高 04:102022/03/08 全球財經 宮廟旅遊團再增6確診 集中台南、高雄 累計17人染疫 14:172022/03/08 生活 本土＋8 高雄自助餐群聚延燒 04:102022/03/06 生活新聞 宮廟旅行團感染源不明 累計6染疫 從南到北行程曝光 15:302022/03/06 生活 替親人送餐未見面怎染疫 醫揭關鍵原因：走道也危險 23:552022/03/08 生活 宜蘭火鍋店員工確診「母兄也染疫」 源頭找到了 16:252022/03/08 生活 香港再增3.7萬病例 太平間爆滿 04:102022/03/06 焦點新聞 港大估第五波新冠疫情已見頂 社交距離措施延長至23日 09:362022/03/09 兩岸 韓單日確診數逾34萬創新高 累計突破500萬 11:252022/03/09 國際 宮廟旅遊團台南再増2確診 感染源疑為新北染疫婦 11:342022/03/07 生活 陸新增本土確診175＋330無症狀 境外輸入150例1人來自台灣 16:022022/03/08 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。