在烏克蘭的中國人已全撤出當地危險區域 12:042022/03/09 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／南方＋資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國駐烏克蘭大使館表示，所有在烏克蘭的中國人已經撤出當地危險區域。 中國駐烏克蘭大使館稱，經過各方努力，被戰火困在蘇梅的最後一批共 115名中國留學生，乘坐大巴撤離，正前往安全地區。根據大使館提供的數據，在烏克蘭的中國留學生共有 2700人。大使館表示，至此在烏克蘭所有中國人已經撤出危險區域。 俄烏戰事 歐盟成員國本周將討論減少對俄能源依賴 俄烏戰事延燒 歐美商撤出俄國 陸企伺機搶進 #烏克蘭 #中國人 #危險區域 #撤出 #當地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勸和促談 中國盼與國際共同斡旋俄烏衝突 04:102022/03/09 話題觀察 烏克蘭對蘇格蘭 世足附加賽延期 04:102022/03/09 運動天地 挨批「聞起像烏克蘭人的血」 殼牌道歉並停止採購俄國油氣 00:122022/03/09 財經 習近平與德法領導人視頻後 美媒：北京親俄立場或有微妙變化 08:462022/03/09 兩岸 再祭制裁 歐美將禁止俄國能源進口 04:102022/03/09 國際大事 因應戰爭 歐盟考慮聯合發債 04:102022/03/09 全球財經 派定心丸 美國北約將保護波羅的海3國 04:102022/03/09 話題觀察 「生存或消亡」澤倫斯基英國會歷史性演說 籲文明大國負起責任 05:432022/03/09 國際 金融業對俄烏曝險2,172億 金管會祭五大措施穩局面 04:102022/03/09 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－恐慌難消 富時100震盪偏空 04:102022/03/09 證券．權證 烏克蘭悲劇 早已預見 04:102022/03/09 時論廣場 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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