中國駐烏克蘭大使館表示，所有在烏克蘭的中國人已經撤出當地危險區域。

中國駐烏克蘭大使館稱，經過各方努力，被戰火困在蘇梅的最後一批共 115名中國留學生，乘坐大巴撤離，正前往安全地區。根據大使館提供的數據，在烏克蘭的中國留學生共有 2700人。大使館表示，至此在烏克蘭所有中國人已經撤出危險區域。