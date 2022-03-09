億光(2393)2月營收16.05億元，年減4.38%、月減13.94%，符合預期；前2月營收34.71億元，年減6.37%。雖受到春節假期影響，工作天數相對短少；但因去年第四季市場需求不如預期，營收基期已降低，公司預期今年第一季整體出貨表現相對穩定。法人投資建議維持區間操作，目標價60元，隱含漲幅28.47%。億光、富采(3714)周三股價反彈漲逾1%，富采重返70元關卡。

2022年方面，預估Mini LED背光、車用、不可見光產品出貨持續增長，但先前受惠於宅經濟引導的家電、NB相關需求將相對轉弱。法人預估億光2022年營收263.73億元，年增5.38%。考量營收小幅增長，產品價格在大廠擴產後不易上漲，預估毛利率27.42%，維持2021年之水準。營業利益年增7.81%。考量業外收益、稅率維持穩定，預估稅後純益年增6.21%，EPS達4.94元。

投資建議方面，2月營收符合預期。因公司發展策略著重於利基型產品(如Mini LED、不可見光、車用產品)，有助於避開大陸廠商低價競爭，整體營運體質持續轉佳。投資建議維持區間操作，目標價60元。

麗清(3346)預估今年EPS為3.28元，法人投資建議，區間操作、目標價48元，隱含漲幅25.98%。富采今年EPS預估5.42元，法人投資建議，也為區間操作、目標價87元，隱含漲幅26.82%。大陸廠商三安光電近期通過美系大廠認證，最快於下季加入供應鏈且其採取低價搶單策略，此利空消息壓抑Mini LED相關族群股價表現。周三股價反彈翻紅，富采漲逾1%，重返70元關卡。