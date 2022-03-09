在俄羅斯入侵烏克蘭，並面臨西方一波接著一波嚴厲的制裁後，鎳價一路狂飆，周二上午3月期鎳價格大漲1倍多、突破每公噸10萬美元大關，迫使倫敦金屬交易宣布暫停該基本金屬的合約交易，現在鎳價站上了天價，但俄烏戰爭還未結束，俄國的供應可能持續受阻，在價格天花板還不知道在哪裡的情況下，分析師提醒汽車製造商和投資人應該重新考慮電動車的發展計畫。

鎳是製造不鏽鋼和電動車電池的主要材料之一，而俄羅斯則是鎳的主要生產國和出口國，供應全球約10%的需求。

在俄烏戰爭將阻斷供應的預期帶動下，周二期鎳價格一度飆漲逾1倍，站上每公噸101,365美元，創下歷史新高，迫使倫敦金屬交易所（LME）極為罕見地宣布暫停該金屬的交易，同時宣布部分交易無效。在交易被緊急停止當下，鎳價仍然上漲66%，報每公噸80,000美元。

消息人士透露，近來鎳價不斷大漲，迫使中國青山控股集團回補空頭部位進行停損，是周二鎳價狂飆的原因。

鎳是電動車鋰離子電池的關鍵原料，其價格的突飛猛漲讓分析師對汽車製造商野心勃勃的電動車計畫開始提出質疑。

摩根士丹利汽車產業分析師Adam Jonas周一出具報告指出，截至在撰寫這份報告時，鎳價僅在今天就上漲67.2%，在美國這相當於一輛普通電動車的投入成本將增加約1,000美元。

他在報告中指出，投資人應該降低對汽車製造商的獲利表現以及未來幾年電動車銷售普及率的預期，因為鎳價的突然飆漲可能打亂通用和福特等全球汽車製造商充滿雄心壯志的電動車計畫。

高含量鎳電池雖然讓電動車更具優勢，但即使在俄烏戰爭爆發之前，專家就已經提出這項關鍵材料短缺和漲價帶來的隱憂。

事實上，在俄羅斯入侵烏克蘭並因此遭到西方嚴厲制裁之前，鎳價已經不便宜，隨著全球汽車製造商爭相投入和擴大電動車生產，產業專家已經警告鎳金供應可能出現短缺。

Rystad Energy去年秋天曾提出警告，到2024年，電動車電池所需的高品質鎳金可能供不應求。其看法之後也獲得其他大宗商品分析師呼應，包括在摩根士丹利的同行。

由於鎳金的成本相對較高，加上在俄羅斯入侵烏克蘭之前就提及的供應隱憂，汽車製造商已經暗示具有高含量鎳陰極的鋰離子電池可能僅用於高檔車款。

分析師表示，如果鎳價持續上漲，最直接明顯的影響就是電動車的成本上漲，高檔電動車的成本會漲更多。汽車製造商如果沒有以俄烏戰爭爆發前的價格鎖定鎳金供應，他們將面臨吸收成本、降低利潤，或嘗試轉嫁給消費者的艱難選擇。大部分車廠可能同時採取兩種做法，吸收部分上漲的成本，並將部分成本轉嫁消費者。

但也不是所有電動車都將受到鎳價飆漲的影響，例如低成本電動車通常使用磷酸鐵鋰（LFP）電池，這種替代型的電池其陰極使用磷酸鐵而非鎳或鈷。這種電池的成本較低，但其電量密度也較低，因此其電池組比鋰離子電池沈重，這樣的重量不太適合高檔車，多出來的重量會導致高階車款的性能受限，並妨礙其操控性。去年秋天特斯拉開始在其「standard range」入門車款中引進磷酸鐵鋰電池，打開了該電池技術在美國的知名度。