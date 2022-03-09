華信開航馬祖有望 華航董座：今年底前為目標 12:122022/03/09 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華信航空擬開航松山－馬祖航線，以2022年底前為努力目標。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬祖的空中交通多年來由立榮航空營運，旺季時一票難求，國民黨立委陳雪生今在立法院交通委員會上，盼爭取華信航空開航松山－馬祖航線，中華航空董事長謝世謙指出，已向交通部民航局提出申請，並做相關準備，以今年底前核定為目標。 謝世謙表示，馬祖屬於高風險機場，因此飛機上需要2名正機師值勤，算下來華信需要42名正機師，目前卻只有35名，因此要進行招募或轉訓，才能達到標準。 謝世謙坦言，原本預計2022年中可以開航，卻因疫情延宕，如今以2022年底前為目標來努力。 林毅夫主張設經濟成長目標 華爾街調降今年標普500指數目標 #航線 #馬祖 #機場 #松山 #華信 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸拚2022年經濟目標 發改委聚焦擴大內需、抗風險 11:152022/03/07 財經 時論廣場》教召再硬不如徵兵（ 蘭寧利） 19:352022/03/07 時論廣場 台灣防衛戰 不必發展中程飛彈 04:102022/03/07 政治要聞 高盛下調七家半導體目標價 04:102022/03/05 財經要聞 高軟二期基礎設施今動土 2025年完成全區開發 18:452022/03/07 生活 追求穩增長 陸今年經濟成長目標5.5％ 較去年下調 09:442022/03/05 兩岸 《電子零件》向研發人才招手 台達電拚長期毛利率目標3成 13:102022/03/05 財經 遠百 發0.9元現金股息 04:102022/03/05 證券．權證 高軟二期砸億元 基礎設施動土 04:102022/03/08 地方新聞 百貨業拚場 搶母親節百億商機 04:102022/03/08 產業．科技 1個月3度喊買台積電 回頭瘋砍6萬張 網揪出兇手嚇慘：快逃 05:152022/03/08 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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