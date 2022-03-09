馬祖的空中交通多年來由立榮航空營運，旺季時一票難求，國民黨立委陳雪生今在立法院交通委員會上，盼爭取華信航空開航松山－馬祖航線，中華航空董事長謝世謙指出，已向交通部民航局提出申請，並做相關準備，以今年底前核定為目標。

謝世謙表示，馬祖屬於高風險機場，因此飛機上需要2名正機師值勤，算下來華信需要42名正機師，目前卻只有35名，因此要進行招募或轉訓，才能達到標準。

謝世謙坦言，原本預計2022年中可以開航，卻因疫情延宕，如今以2022年底前為目標來努力。