俄羅斯因入侵烏克蘭遭外界撻伐，體壇各大總會紛紛抵制他們參加比賽，不過在全民抵制戰爭下卻有人公開支持。最近俄羅斯體操選手庫里亞克(Ivan Kuliak)在運動衣胸前貼著字母「Z」，象徵支持俄羅斯入侵烏克蘭行動，廣受議論，他將遭到國際體操總會處分，但他卻毫無悔意，還在採訪中道出狂妄一詞！

Unrepentant gymnast Ivan Kuliak would show ‘Z’ insignia for Russia again https://t.co/U1stTXxGa1 — Guardian US (@GuardianUS) March 8, 2022

庫里亞克早在國際體操總會7日封殺俄國、白俄運動員之前參賽，所以在男子雙槓拿下銅牌仍得以上台授獎，但他胸前的英文字樣引來注目，這個大寫「Z」被外界視為支持戰爭的符號，也讓國際體操總會表示將給出懲罰，但庫里亞克不僅毫無悔意，還在記者會上說：「若有第2次機會，我會再做一次！」

媒體也向他確認，問知不知道此符號真正意義，他回應說：「我看我們軍隊有這個標誌，並且知道它代表什麼，是『為了勝利』和『為了和平』，我只是為表達我的立場，身為運動員，我希望勝利以及和平。」很明顯他非常堅信自己的意念，還名正言順支持俄羅斯攻打烏克蘭，行為令人感到心寒。

烏克蘭遭入侵後，不少支持俄國總統普丁(Vladimir Putin)的人會在衣服繡上「Z」，在俄文代表「勝利」的字母，一些開進烏克蘭的戰車上面也有此字，被視為挺戰圖騰。順道一題，在頒獎台上更尷尬的是，庫里亞克旁邊就站著烏克蘭選手，不知後者心裡有何感想，而若俄羅斯再不停戰，這也是他們最後一次參賽了。