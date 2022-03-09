看好台灣拌麵市場逐年成長，國內食品龍頭統一（1216）今（9）日宣布推出全新品牌「巷口拌麵」，首波推出「紅油椒麻」、「香辣厚麻醬」等人氣口味，以專精醬料領域的深厚功力，打造川式風味辣子椒香紅油，要滿足無辣不歡的消費族群。

統一主管表示，疫情帶動在家快煮的食尚趨勢，民眾與家的連結度更深，自煮比例也大幅提升。

統一此次推出的全新品牌「巷口拌麵」，從高級質感出發，提出「醒、拌、聞、品」四步驟，增加生活的儀式感，希望型塑獨到的生活美學，而且美味只要4分鐘就可輕鬆快速上桌。

新品牌主打拌麵，則是看準台灣拌麵產值逐年成長，連年突破百億元商機，其中拌麵口味又以辣味與麻醬最受歡迎。

巷口拌麵擁有拌醬專家與製麵匠人的深厚底韻，精選高品質食材原料，藉由精湛技術打造色香味俱佳的獨門醬料；另一方面，鑽研製麵有成首得市場龍捲麵專利，透過自動化製程嚴謹把關，確保口感精準到位。堅強實力透過醬料風味、香氣與麵體口感等層面嶄露無遺，重現麵攤經典好味道。

獨門秘製的川式辣子椒香紅油，看得見吃得到辣椒籽，結合紅花椒的香酥麻感、椒味鮮香，加入整條細磨成粉的子彈椒疊加多層次辣味，再融合經典紅蔥油作為隱味，透過冷油靜置熟成製程完整保留辣椒原籽原味誘人香氣，以別具一格的辣味風情引領全辛食尚。

巷口拌麵系列新品售價每袋四包199元，即日起在全台康是美上市，並同步於康是美eShop線上販售。