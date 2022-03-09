隨著疫情逐漸趨緩，疫苗施打降溫，不僅預約率降低，爽約率也跟著提高，據統計，高端疫苗仍有260萬劑庫存，將在4月至11月間陸續到期，AZ疫苗也還有250萬劑，5月前也會全數到期，若疫苗沒打完遭到銷毀，等於是將20億的民脂民膏放水流。民眾黨立委邱臣遠今天呼籲，政府應積極尋求他國購買或海外捐贈，同時鼓勵尚未接種或為完整接種疫苗的國人，盡速施打疫苗，以利早日回歸正常生活。

為提高疫苗覆蓋率，以早日達到群體免疫，政府積極鼓勵國人盡快完成三劑疫苗接種，目前台灣第一劑疫苗覆蓋率82.96％、第二劑77.17％，追加劑亦僅44.4％，雖然指揮中心加碼祭出500元獎勵金，鼓勵65歲以上長者挽起袖子打疫苗，但長者對於疫苗不良反應的疑慮若無法消除，疫苗獎勵金能否奏效，猶未可知。

據統計，高端仍有260萬劑庫存，在4月至11月間將陸續到期；AZ也還有250萬劑，5月前也會全數到期，若疫苗沒在期限內打完，將面臨銷毀。

邱臣遠痛批，疫苗庫存過多，凸顯台灣疫苗政策混亂，去年民眾想打疫苗預約不到，現在卻是沒人要施打，導致疫苗剩一堆，甚至恐將20億的民脂民膏放水流。

邱臣遠呼籲，政府應積極尋求他國購買或海外捐贈的方式來消耗庫存外，也希望尚未接種過或尚未完整接種疫苗的國人，儘速預約施打疫苗，唯有持續提升台灣的疫苗覆蓋率，才能早日達成群體免疫，盼能早日回歸正常生活。