民進黨市議員參選人黃雍琇（車上中）9日站上吉普車，懇請民眾支持，顏若芳、林延鳳南下相挺。（林瑞益攝）

民進黨市議員參選人陳慶鴻（右）9日到橋頭區與長輩們互動。（陳慶鴻提供／林瑞益高雄傳真）

民進黨市議員初選在即，湧言會在今年地方議員選舉共推出23人。高雄市大岡山選區的林志誠與前鎮、小港參選人黃雍琇9日登上吉普車掃街，「口譯哥」趙怡翔、康家瑋、林延鳳與顏若芳南下相挺。同黨參選人陳慶鴻則到橋頭區一家日托站關心長輩。

林志誠與黃雍琇表示，青年參政不僅是口號，更是2人的從政初衷與使命，雖然這次選戰對年輕新人來說非常艱困，但只要團結一致，相信一定能夠打出漂亮選戰。

林志誠與黃雍琇號稱「高雄正能量」，今天與「台北好政連線」成員趙怡翔（大安、文山）、顏若芳（中山、大同）、林延鳳（北投、士林）、康家瑋（中正、萬華）聯合掃街，首站在岡山區沿著台一線、壽天宮穿梭進入老街區再到商業區，懇請民眾支持。

陳慶鴻方面，他上午到橋民長青園關懷據點訪視長輩們，他一一向長輩打招呼、話家常，他表示，有長輩還直接喊他的名字，顯然長輩們對他並不陌生，他會繼續努力，在民調初選出線。

民進黨市議員初選民調預計於4月11日啟動。