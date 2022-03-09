央視新聞用戶端報導，中國消費者協會9日發布《2021年校外教育培訓（補教）領域消費者權益保護報告》認為，自大陸教育部、市場監管總局等有關部門推出《雙減意見》整頓以來，消費者權益保護明顯提升。但由於相關法規政策配套滯後、監督管理機制不夠健全、疫情和行業政策衝擊及消費者缺乏理性消費意識等，校外教育培訓領域消費侵權多發、消費維權困難等現象仍然存在。

《報告》指出，當前校外教育培訓行業依然存在諸多問題：

一是合同糾紛多。培訓機構在制定格式合同（定型化契約）時，存在諸多對消費者不公平條款。部分培訓機構利用消費者合同意識淡薄，甚至不與消費者簽訂正式合同，或者銷售人員代替消費者簽訂合同。

二是售後問題難解決。售後服務管道不暢通，有些培訓機構特別是線上培訓機構不重視售後服務，在消費者付費後失聯；部分培訓機構因經營不善關門跑路、拒絕或拖延退費、設置苛刻退費條件等；部分非學科類機構假借「雙減」政策，關門停業，拒不退款。

三是虛假宣傳手段多。虛構學員培訓案例、師資力量和培訓效果，編造消費者評價資料；誇大培訓機構實力，實際教學品質與體驗課、試聽課品質相去甚遠；部分培訓機構為售賣課程，刻意隱瞞部分職業資格證考試報名條件限制，誘導消費者繳費，甚至消費者提出質疑後，承諾可以幫其偽造學歷或工作經歷。

四是預付式消費風險大。一些培訓機構以折扣優惠誘導收取大量預付費，後因經營不善、資金鏈斷裂，倒閉、跑路後預付費用難以追討；部分培訓機構為規避「不得一次性收取超過3個月費用」的規定，採取買3個月贈3個月課程、分班次付款等方式，變相提高單次課程和總的培訓費用；有的預付費用時被誘導辦理「消費貸」，機構關門後無法上課卻仍需按期還貸。

《報告》認為，當前校外培訓作為教育培訓體系的重要補充，仍有強大消費需求，隨著相關政策逐步落地，行業調整伴生的消費風險還會陸續釋放，強化校外教育培訓消費者權益保護要引起高度重視。

《報告》從強化消費者權益保護角度提出六點建議：

一是完善相關立法；二是加強協同治理；三是進一步明確監管主體及其職責；五是加大培訓機構違法行為查處力度；六是發揮行業自律作用。