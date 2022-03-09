龜吼漁夫市集是北海岸的熱門觀光魚市，每到假日都湧入大量人潮，車位一位難求，造成台2縣交通回堵，新北市漁業處指出，臨近龜吼漁夫市集還有一座「龜吼漁港翡翠灣停車場」（原「石角停車場」），是內行人才知道的停車秘境，共有128個汽車格，停車後步行前往市集只要5分鐘。

漁業處表示，為疏導龜吼漁夫市集及周邊景點停車需求，漁業處除在萬里蟹期間提供接駁車服務，制定交通維護計畫、整合龜吼市集、龜吼停車場及野柳停車場等停車資訊網外，也開拓翡翠灣停車場聯外道路，並為求提高遊客對停車場的使用率，1月11日邀集相關單位辦理場勘，商討龜吼漁澳路周邊停車場指引標誌設置，由翡翠灣停車場管理商歐特儀股份有限公司於漁澳路轉石角街前加設2面指引牌，並於google地圖建立「龜吼漁港翡翠灣停車場」資訊，方便民眾搜尋。

漁業處說，翡翠灣停車場是龜吼漁港第2停車場，從台2線右轉進入龜吼石角路後，在第一個紅綠燈號誌右轉海角街即可抵達，停車場共有128個汽車格，並設有便利的車牌辨識系統，且支援現金、悠遊卡及電子行動支付。