日前台中中區大樓發生人為縱火案，造成6死6傷，國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，興中街大樓大火憾事是台中人心中最沈重不捨的憾事，凸顯國家應該透過法律制訂妥善處理私人產業導致的公共安全疑慮，已是當務之急，應該朝野共同合作，一起完善住宅法規與公寓大廈管理規範。

林敏霖並表示，這幾起人為縱火導致的死傷憾事，證明蔡英文總統口中的社會安全網破太大了，中央執政的民進黨，不思從根本改善，就是對不起人民。

林敏霖表示，中區興中街大樓起火通報後，消防局就已經增派多個分隊到場救援，火勢也在2個小時內控制隨即進行搶救，環保局更在起火的前兩天派了數十位清潔隊員到該大樓強制清除3台垃圾車的堆置物，警察局更在火災第二天就破案逮到縱火者，市政府處置積極，但死傷憾事必須記取教訓。

國民黨市黨部發言人鄭伯其表示，立法委員是人民選出來良善法律的公僕，現在應該從高雄城中城大火與台中興中街大火等慘痛的血淚中，凝聚出修法的方向，而且要快修法，結果卻看到民進黨立委藉題發揮，牽扯到毫無相關的社會住宅興建，不只扭曲台中社會住宅達成率名列六都前矛的事實，更在人民的苦痛中灑上鹽巴。

國民黨市黨部發言人劉昱佑補充，盧秀燕市長上任後，台中市政府努力推動社會住宅，目前已經達成5500戶，在六都僅次雙北，領先桃園、台南、高雄等民進黨執政縣市，而且蔡政府承諾在台中蓋的「中央負責社宅」，至今卻是一戶未蓋，立委如果真的關心社宅議題，應該更認真一點，趕快回到立法院立刻質詢內政部跟國家住宅及都市更新中心「是要拖多久？」不要再讓年輕人失望了。