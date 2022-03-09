散熱廠雙鴻(3324)前2月合併營收為24.5億元，年增11.21%，為歷年同期新高，渡過工作天數較少的2月谷底後，雙鴻營運可望自3月起回升，雙鴻表示，儘管近期俄烏戰事未歇，目前看起來，公司營運未受影響，第1季營運可望優於去年同期，挑戰歷年同期新高，今年營運展望不變，可望逐季成長。

受到2月工作天數較少影響，雙鴻2月合併營收為9.65億元，月減35%，年增11.97%，為歷年同月新高，累計1到2月合併營收為24.5億元，年增11.21%。

渡過2月營運谷底後，雙鴻預估，3月起營收將回到1月水準，今年第1季營運可望優於去年同期，挑戰歷年同期新高。

就各產品來看，雙鴻今年最大成長動能來自於伺服器，除原有Meta與Amazon訂單，Whitley平台亦增加HP及Dell訂單，由於Whitley平台ASP較上一代增加20%，且2022年Intel Eagle Stream、AMD Genoa接續推出，Eagle Stream會有部分導入液冷散熱，法人預估，雙鴻2022年伺服器業務可望年增35%到40%。

受到俄羅斯與烏克蘭戰爭未歇，台股重挫影響，雙鴻近期遭投信賣超，股價快速拉回，不過外資站在買方積極加碼，雙鴻表示，目前看起來，公司整體營運未受俄烏戰爭影響，今年營運可望逐季成長，不僅營收可望較去年成長，毛利率及獲利因漲價及產品組合優化，可望望優於去年，再創歷年新高。