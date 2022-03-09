DIGITIMES Research最新分析認為，全球智慧型手機第一季出貨將年減7.1%，且考量部分品牌業者下修零組件訂單，將全年年增下修至3.1%。

DIGITIMES Research最新數據指出，全球智慧型手機出貨於2021年第3季至2022年首季，呈現連3季年減，其中，2021年下半兩季主要是受新冠疫情於全球再起所導致的部分市場需求下滑及供應鏈運作受干擾；2022年首季則是因2021年第1季的高基期。

就2022全年預估，由於上半年全球已蒙上通膨疑慮的陰影，DIGITIMES Research分析師林俊吉亦從供應鏈獲知，前幾大品牌業者已於農曆年後下修多樣零組件訂單，預料會影響第2至3季的出貨表現，故將2022年全年成長預估縮小至3.1%。

考量通膨疑慮、地緣政治與逆全球化的影響，DIGITIMES Research將未來5年智慧型手機出貨的成長率預估下修為3~6%；在5G手機出貨方面，DIGITIMES Research統計2021年較2020年成長約2.4億支，並上修2022至2026年每年增量預估為1.2億至1.9億支。