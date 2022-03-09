工廠管理輔導法在2019年時修法，讓未登記的農地工廠再延長2年完成「特定工廠登記」，未在今年3月19日前完成納管將會被斷水斷電，地球公民基金會表示，依經濟部公布的各縣市未申請納管的未登記工廠仍有2萬2000多家，如加上每年新增約3000家違章工廠，依現有人力恐怕要花逾50年才能完成稽查。

經濟部統計指出，目前全台仍有2萬2000餘家未登記工廠未納管，而依「農地資盤查圖台資料」推估，每年約新增3000家違章工廠，地球公民基金會山林國土組研究專員蔡佳昇表示，若以現行公務員量能、農地工廠推估，平均要花費64年才能稽查完畢，其中彰化縣更要105年才能全部查完。

蔡佳昇說，但其實未登記工廠若要登記成為「特定工廠登記」每年應繳交納管輔導金約達20餘億元，輔導金就可以用來增進未登記工廠的管理，包括增聘人力等。

地球公民基金會台北辦公室主任吳沅諭說，農地工廠發生已久，政府曾在2010年、2014年、2019年都屢屢提及要讓農地工廠納管，2020年施行的工廠管理輔導法的農地工廠大限則為今年的3月20日，若未納管依法應斷水斷電，政府屢屢喊出這是最後一次開放，如果確定這是最後一次納管，那就應立即執行，大家才會知道政府是玩真的。

地球公民基金會呼籲，各地方政府應用納管輔導金及營運管理金，編列預算、補足人力，避免公務人員行政怠惰；地方政府應訂出稽查目標與達成時間，以因應3月20日後的斷水斷電案件；地方政府應結合經發、地政、建管、農業、財稅單位成立專案小組，依風險高低列出稽查清冊，確實斷水斷電，守護糧食安全。