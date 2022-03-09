韓國第20屆總統選舉3月9日開始投票。正式結果預估要到10日淩晨零時可以初步判定獲勝者，最終結果可望11日早上公佈。大陸「中新網」發文直言，3位候選人無論誰當選，未來都將面臨3大「燙手山竽」，在國內部分首當其衝即新冠疫情，以及如何在提振經濟等問題，在地緣政治上則將面臨如何在韓美同盟下把握對朝政策問題。

文章稱，這場被韓國媒體喻為「升級版迷霧遊戲」的選舉，截至投票當天仍沒有出現擁有絕對優勢的「領跑者」；多方民調都顯示出李在明、尹錫悅支持率難分伯仲，這場選舉也被認為是韓國近幾十年來最難預測的一場。

文章指出，除了難以預測，此次韓國大選被韓媒形容為「不受歡迎的總統選舉」。李在明和尹錫悅在數個月來，對彼此展開「不留死角」的攻擊，將這場選舉變為一場「醜聞大賽」。

文章更直言，各種參選者醜聞層出不窮擠佔頭條，政策主張、施政綱領等核心議題反而模糊。韓國選民們只能「兩害相權取其輕」，在各個陣營徘徊不斷，最終，這場選舉即將選出的，不是最受到歡迎的候選人，而是在全部不滿意的候選人中，選擇相對更不令人討厭的候選人。

不過，文章也提醒，但無論是執政黨的「政權交替」，或是由在野黨取而代之的「政黨輪替」，新的韓國總統上任後，都將面臨三大挑戰。

文章稱，首當其衝的，就是新冠疫情。目前，Omicron在韓國迅速擴散，確診病例和死亡病例連創新高，然而本輪疫情高峰尚未出現。如果疫情不斷惡化，那麼政府的防疫政策可能遭到批評。

其次，新任總統需考慮如何在韓美同盟下把握對朝政策問題，稍有不慎，將影響未來東北亞地緣政治格局。

此外，文章還稱，如何在提振經濟的同時進行國土規畫、抑制房價、降低失業率等創造和諧的民生經濟環境，這一系列問題都將成為新任總統的「燙手山芋」。