陳姓婦人因心臟疾病自2018年5月入住振興醫院治療，經過4年，醫院認為病情穩定，服用藥物即可，但家屬主張，醫院實施心導管手術導致中風，並未妥善處置，醫院主張，6次通知婦人與家屬出院，婦人仍霸佔病床，提告遷讓返還病床，士林地院審結，認為醫院非負有完全治癒病人病症的義務，判決陳姓婦人應遷出，應將病床騰空返還予醫院。

振興醫院主張，陳婦自2018年入住後，已達出院標準，並無住院必要，隔年4月通知婦人的兒子辦理出院，希望將病床給予其他病患使用，但陳子拒絕辦理出院，並積欠214萬餘元醫療費，醫院拔除婦人身上的鼻胃管、尿管，去年6月起按月催促出院仍無結果。

陳姓婦人的兒子認為，當時因母親有心臟方面問題，醫師卻使用心跳加速的藥物，導致腦部大面積中風、智力退化以及半癱等重殘情形，醫院長期不與家屬溝通，採取拖延戰術，甚至提起訴訟，催促出院又計算醫療費用。

判決指出，依醫療契約內容，醫院雖有診斷治療義務，但並非完全治癒病患，而是根據病症「盡其所能」，依《醫療法》規定，醫院不具隨時終止契約的權利，並非絕無終止醫療契約權利，若病患無危急情況，給予病患充分尋找替代醫療或照護提供者，就可以通知病患出院或轉院。

判決指出，陳婦身體狀況穩定，接受復健並可自行用餐，藥物皆為慢性病用藥，不需要住院，可出院，醫院已有6次以電話、簡訊通知婦人的兒子辦理出院，時間經過2年之久，另外婦人的兒子主張醫療疏失部分，已另行求償，與是否出院並無關係，認定雙方醫療契約已經合法終止，陳婦應遷出。