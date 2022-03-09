壽險公司陸續公布投資俄烏公債損失，立委吳秉叡9日於財委會中透露，有傳言有壽險公司投資金額很大、不想馬上公布，甚至聽到有母公司投資俄羅斯公債達11％，金管會是否掌握。金管會主委黃天牧回應「這不可能」，金管會要求資訊透明，保險局也都有去確認各家狀況與提列損失做法，會提供更完整的資訊讓民眾了解。

吳秉叡指出，壽險業對俄烏投資金額不一，現在俄羅斯退出環球銀行通訊協會SWIFT，保險業者有買俄公債的就無法結算，如何計算價值？

黃天牧指出，信評機構調降俄羅斯債券評等時就會有預期信用損失，壽險公司就要依財會標準把損失呈現出來，評價損失每家公司有自己的政策，有的更保守，有的依財會準則處理。

吳秉叡表示，有的壽險公司已公布損失金額，但是否有些公司要到3月底才公布。

黃天牧表示，要看各家政策，損失認列要多快、多嚴格自己決定，但不會偏離第九號公報原則。

吳秉叡進一步表示，坊間傳言有公司金額很大不想馬上公布，甚至聽到有母公司投資俄羅斯公債達11％，希望不是真的。若有大額買俄國債的動作，決策過程金管會需要進一步了解嗎？會不會有違反合理判斷去投資的。

黃天牧強調「這不可能」，保險業資訊透明很重要，保局、公會會都會去確認各家做法，會提供更完整的資訊讓民眾了解，

黃天牧指出，保險業有國外投資管理辦法，對於可投資的商品、比例、風管都有做，俄公債在戰爭前是合乎投資標準的，比例也不高，俄羅斯對外發行債券不到5％。現在是戰爭爆發後，事後覺得風險高，但事前來看是合乎投資規範的。

針對投資俄羅斯，截至2022年3月9日四大壽險公布提列的損失已達84.6億元。其中，國泰人壽已宣布提列26億元、富邦人壽提列22億元、新光人壽提列31.6億元、台灣人壽提列5億元。