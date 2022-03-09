藝人大S（徐熙媛）8日宣布與20多年的初戀「酷龍」具俊曄，讓外界跌破眼鏡，而兩人再度搭上線的關鍵原因，就是大S這20多年來始終沒有更換電話號碼，讓娛樂圈及民眾掀起「電話號碼不要換」的熱潮。不過，女星熊熊（卓毓彤）得知消息後卻不願跟風，表示自己並不想再跟前男友見面而引發話題。

大S在昨日拋出再婚震撼彈後，娛樂圈不少演藝名人紛紛轉發消息，藝人小禎還搞笑發文表示「我又相信愛情了，20年欸，真愛，糟糕，我20年前的帳號已經換了，布萊德彼特會不會再找我？」吸引大批網友留言。

另一名女星熊熊也發文表示「20年很浪漫…超猛，我都不知道換了幾隻號碼」接著話鋒一轉透露「沒事，沒有一個前男會讓我想回頭～再見拜拜，再也不要見，對我來說⋯我的每個前任都是鬼來電」並在後面加上tag「#過去讓他過去#我有接電話恐懼症#但替大S姐感到開心」。網友看到後紛紛留言「所以眼睛要睜亮一點」、「不知道為什麼醬美沒遇到正常的男子，希望能看到熊熊出產的真人寶寶」、「因為妳都被傷到體無完膚才肯放手，所以自然不會有想回頭的念頭嘍」、「最愛熊熊 永遠支持」，熊熊還在留言處透露自己正在存錢，準備去國外借精生子。

事實上，熊熊雖擁有甜美臉蛋、火辣身材，但感情路一直走得相當不順，先前便曾多次登上節目透露自己多次遇到渣男，除了私密影片遭人流出外，還曾發現某任前男友在吃飯時，竟丟下她偷偷跑去跟女性友人激戰，讓她相當傻眼也傷透了心，對於感情也逐漸看淡。