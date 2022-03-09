不少長輩認為，湯沒喝完只要滾過就能放隔夜，但事實並非如此。營養師高敏敏提到，台灣氣溫變化大，而且潮濕又炎熱，保存食物方式若有誤，一不小心就有食物中毒疑慮，建議民眾湯品放置室溫2小時就應趕緊放入冰箱，並分享正確煮湯保存方法。

營養師高敏敏在臉書粉專表示，食物放在室温容易孳生細菌、毒素，建議以2小時為限，若室溫高於32°C，時間就要縮短爲1小時較保險，另外，如果想儲存熱湯，應在湯煮滾至沸騰後蓋上鍋蓋，待食物降溫到摸起來溫熱不燙手時，就可以放入冰箱冷藏，最好用密封或真空保存，之後仍要趁新鮮儘速食用完畢。

營養師高敏敏也指出，食物存放環境可分為高溫區、危險溫度區及低溫區，加熱超過高溫70°C即可達殺菌效果；7°C至60°C為危險溫度帶，屬於細菌快速繁殖的溫度，食物若放於此溫度下儲存，容易導致細菌毒素滋長，有食物中毒的風險，民眾必須注意；小於7°C則是低溫區，能夠抑制細菌增長，延長食物保存期限。

而食物中毒主要物質包括細菌、病毒、天然毒及化學物質，其中細菌性食品中毒原因來自生鮮海產、魚貝類、肉製品、蛋製品、乳製品、盒餐及生菜沙拉、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等，常見致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。

而病毒類則是諾羅病毒；天然毒有植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等；化學物質像是農藥、重金屬、非合法使用之化合物等。高敏敏也提醒，若想預防食物中毒，除了注意溫度外，烹飪前後應先洗手，並選擇新鮮食材、乾淨水源，而且生熟食需分開處理，也不要吃來路不明的食物，每一餐最好準備適量分量，吃多少煮多少最安全。