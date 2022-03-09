29歲新疆女神迪麗熱巴過去以電視劇《克拉戀人》、《三生三世枕上書》走紅，去年更被邀請為北京台《春晚》代言人，她外貌亮麗、五官精緻，除了有雙靈巧電眼，還有挺鼻與瓜子臉，引來一票粉絲支持。近日，她曬出新一組代言美照，可見她罕見大開中門，低胸裝上身露出雪白嫩乳，讓粉絲再度暴動。

迪麗熱巴人美又親切，不僅是「新疆四大美人」之一，平時上節目時的逗趣反應也常引來網友轉發，去年底她上節目《脫口秀跨年》一時口誤，先是自嘲是「勞模（勞動模範）」，又自稱每次從劇組出來被放風時，都感覺世界變化很大，原本要提及脫口秀演員徐志勝卻說成徐志「瓶」，讓她靈機一動接下去說：「現在我是勞模，徐志勝是花瓶！」，逗趣的反應讓來賓也莞爾一笑。

迪麗熱巴分享代言美照。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴穿低胸露豪乳。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

女神級的迪麗熱巴，追求者數量自然不在話下，先前她上直播曾被狂粉留言求婚，去年微博更盛傳出現一名土豪哥在大庭廣眾下向迪麗熱巴示愛，影片中可見土豪哥手捧玫瑰花，後面擺了輛名車瑪莎拉蒂，土豪哥更請人舉了布條，上頭寫道「迪麗熱巴嫁給我，宇文斌斌愛你」，影片引來廣大網友轉傳，而迪麗熱巴則無回應。

迪麗熱巴顏值頗受推崇。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴大開中門。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴每回現身，外型變化和打扮都成為外界矚目的重點，先前她被酸在影片中鼻子詭異變形，遭質疑是否修修臉失敗，但有網友認為她就是美顏濾鏡開太強，才會導致鼻子變形。近日她再分享替香氛產品代言的美照，可見她再度化身「在逃公主」，一身低胸花裙上身，搭配上黑色大波浪捲髮，有如仙女下凡，而四肢纖細的迪麗熱巴「內在美」也很有料，溢出碗公級豪乳，網友回應：「真·綠野仙踪」、「啊我寶好美」、「我的天！這裙子的款式！！！」、「姐姐好美啊」。