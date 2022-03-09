台中市興中街大火造成6死，9日現場舉行聯合招魂法會，罹難者家屬在法師引導下，分別為罹難者上香、誦經，擲筊召喚亡魂，場面十分哀戚，部分家屬神情哀痛，紅著眼眶進行招魂儀式，望著燒黑大樓，呼喊家人名字，令人鼻酸。

興中街大樓的罹難者大部分獨居，有些家屬從外地趕來，不少是兄弟姊妹，現場家屬連續呼喊多位家人姓名，「趕快回來」，希望已故亡者聽到引路。

興中街集合式住宅大樓6日下午發生大火，帶走6條無辜性命，華梵禮儀公司人員今天分為上午及下午在火災現場舉行招魂法會，罹難者家屬陸續從外縣市趕來招魂，現場由禮儀社人員布設完成，禮成後家屬捧著牌位搭車前往市立殯儀館。

興中街縱火案，鄭男涉嫌放火、殺人等公共危險罪，為5年以上徒刑，逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，裁定羈押禁見。莊女因涉嫌過失致死、公共危險阻塞逃生通道致人於死等罪，有逃亡，湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，目前裁定羈押禁見。