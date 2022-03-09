俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊，至今已進入第14天，美國總統拜登已正式宣布禁止進口俄羅斯石油、天然氣和能源。歐美國家接連出招制裁俄國，令經濟陷入隱憂，外資摩根士丹利警告，該國很可能在4月15日前走入破產的險境，面臨類似委內瑞拉的違約困境，不得不慎。

《Zero Hedge》引述大摩新興市場主權債全球共同策略長Simon Waever研究報告指出，2023年和2043年的俄羅斯政府美元債30天寬限期，即將在4月15日結束，由於該國公債支付外國人利息的機率逐漸下滑，恐面臨類似委內瑞拉的違約困境。

大摩強調，會說俄羅斯像委內瑞拉，主因在於兩國同樣都有大量原油資產，只有在西方制裁解除才能發揮作用，萬一債券違約，債權人得到法院判決，就能夠獲得目前在俄羅斯境外凍結的所有資產，其中包括外匯儲備。

近期俄羅斯金融市場陷入動盪，國際評級公司惠譽(Fitch Ratings)昨日一口氣將俄羅斯主權債信用評等調降六個等級至「C」，只差一級就要被打入違約，惠譽認為，強力的國際制裁已使俄羅斯面臨孤立處境，並削弱該國償還政府債務的意願。