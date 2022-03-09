美國宣布禁止俄羅斯石油等能源產品進口，英國宣布跟進，到年底前逐步淘汰俄國石油等能源產品進口，歐盟也表態今年將減少三分之二的俄國天然氣進口，隔夜美股再度收黑，周三香港股市在小漲開出後急轉直下，目前恆生指數大跌1.69%，為20415.01點。國企股跌1.6%，報7121.13點。

恆生科技股指數大跌2.27%，成分股普遍下跌，僅中芯國際漲1.74%，攜程集團漲1.56%。中芯公布今年1～2月獲利成長95%。

金蝶國際重挫7.7%，在恆生科技股中跌幅最大，其次為平安好醫生跌6.47%。

其他重量級科技股全面下挫，騰訊跌2.8%，聯想跌2.5%，快手跌3%，小米跌0.6%，嗶哩嗶哩跌2.34%，百度跌1.8%。

阿里巴巴下跌4.2%，股價再創1年來新低。

李寧遭挪威政府退休基金撤資，股價重挫11%。安踏跌近9%。

生技股大跌，藥明生物稍早前跌近10%，信達生物跌近7%，雙雙創下52周新低。

受國際金價上漲帶動，招金、山東黃金、紫金、中國黃金國際等金礦股齊揚。