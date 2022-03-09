大陸江西省一名陳姓女子與張姓男子於2011年結婚，但陳女婚後5天對丈夫真面目大失所望，便離家出走，出家成為尼姑，而陳女10年後突然返家，為了能徹底皈依佛門，陳女遂向法院提起離婚訴訟，經法庭調解，張男最終同意離婚，並獲得補償金2000元人民幣（折合新台幣約8982元）。

綜合陸媒報導，大陸江西省瑞金市法院城郊法庭近期公布一起判決，2011年間，陳女與愛情長跑6年的張男結婚，但陳女婚後發現張男每天遊手好閒，與婚前的形象完全不同，兩人也經常爭吵，最終陳女在婚後5天就氣到跑去外縣市的寺廟出家成為尼姑。

10年之後，陳女於2021年11月突然返鄉，並向法院提起離婚訴訟，當地法院受審後，法官在當地循線找到張男，張男接過離婚訴狀後，氣得告訴法官「堅決不離婚，要拖她到老」，因為張男認為妻子無故離家的行為對其造成傷害，不願意順著妻子想法答應離婚。

最終，法官經過數次與張男的溝通，與工作人員輪流替張男做心理開導與解釋，同時提出解決對策與調解方案，在開庭當日，法官在庭上讓張男與陳女背對背調解，張男才終於同意與陳女離婚，陳女向張男支付補償金2000元人民幣，全案才順利畫下句點。