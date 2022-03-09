1名男網友在臉書《爆廢公社》PO文悲情表示，日前中午去吃壽喜燒，店員得知他1人用餐後，竟表明只有單人用餐要多收200元清潔費，令他現場懷疑，「我單身錯了嗎 ？」對此，網友們力挺回應：「要我就不吃了，單身也要有骨氣！」、「單身錯了嗎？1個人錯了嗎？邊緣人錯了嗎」

原PO在臉書《爆廢公社》貼文，透露某天起床時，心血來潮在午餐時去吃壽喜燒，一進店門，店員先詢問他有幾位，他回答1位，未料店員卻回覆「1位的話我們要加收200元清潔費喔！」讓他相當傻眼，發文問網友：「1位怎麼了嗎？這算歧視嗎？各位覺得合理嗎？」

網友們看完後紛紛笑說：「要我就不吃了，單身也要有骨氣！」、「單身錯了嗎？一個人錯了嗎？邊緣人錯了嗎」、「你跟他說你自己收自己洗，這樣就不用清絜費，這樣能打幾折」、「不是種族歧視，是瞧不起單身狗」、「一個人錯了嗎，也想吃燒肉，壽喜燒，麻辣鍋啊」。

但也有不少網友力挺店家表示，「有一些吃到飽燒烤店或是火鍋店，一個人用餐必須加收開鍋費或是要付兩人費用」、「連鎖的燒烤店或火鍋店對單人消費設限，加收金額從近一成到一倍不等」，如果原PO真的覺得不合理，可以向消保會提出申訴。