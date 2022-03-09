桃園市長鄭文燦。（資料照/蔡依珍攝）

大S拍多部偶像劇受歡迎，真實生活也宛如偶像劇，她與汪小菲去年結束10年婚姻，恢單不到4個月後，閃電再婚20多年舊愛韓團「酷龍」具俊曄。由於她20年沒換電話，也成網路討論熱門話題。桃園市長鄭文燦昨(8日)則PO出一張24年前的名片，表示當時的電話號碼已經忘記了。不過，由於名片中有印上當時的照片，意外引發網友熱烈討論，不少人都直呼「這誰？」「這不同人吧XD」、「現在很有親和力」。

大S與具俊曄在分手20多年後，再結姻緣，關鍵是大S不變的電話號碼。大S與前夫汪小菲在去年11月22日宣布離婚，具俊燁昨表示，聽到她離婚消息後，他找到20多年來珍藏的「那個號碼」，試著撥打過去，「心裡很焦急，她會不會接我電話？」幸好大S接了起來，一聽到她的聲音，具俊曄說，「愛情火苗霎時竄起，就好像回到了20年前」。

鄭文燦貼文則是提到，「24年前的電話號碼，我已經忘記了...」。不過，網友全都在關注他當時的樣貌，大批網友都說認不出來，其中立委周春米也現身說「這後勁好強」、鍾佳濱說「是不是用了還我漂漂拳」。其他網友亦表示，「阿燦哥臉被置換掉了嗎？XD這不同人吧」、「可是阿燦，回不去了」、「歲月是養份」、「市長你確定這是你」、「這個人是誰」。