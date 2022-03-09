北市府出示公文，指中央稱地面一層以外的樓層可作為避難層。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

大巨蛋爭議不斷，台北市政府認定大巨蛋B1可作為「避難層」後，營建署近日發文引用前都發局長林洲民時代的會議紀錄，當時稱避難層為1樓，要求市府說明理由。對此，台北市長柯文哲今回應，「有沒有刁難、有沒有拖，大家心裡有數啦」。

對於營建署要求柯市府補充說明理由，柯文哲嗆聲，營建署要發文前先把過去發的文檢查一遍，去年4月8日，營建署就給北市都市發展局發文，「避難層不限於地面一層，地面一層以外之樓層如合於上開規定，亦得作為避難層。 」

柯文哲說，正常狀況下避難層在一樓，當時遠雄把B1當避難層，這就要嚴格審查，有找建築師公會討論，若B1當作避難層要做一些改裝、安全設計，因此，按照專家意見，部分B1做避難層要做改變，又修了一遍後再送去內政部審查，故事就是這樣。

對於議員質疑柯市府髮夾彎，柯文哲說，「林洲民堅持...如果B1做避難層，不是無條件做，一定要做一些修正」。

柯話鋒一轉說，「內政部卡我們也不是只有卡這一件，大灣北段都卡多久，已經卡兩年了，該審的趕快審」。

至於外傳中央故意不讓大巨蛋柯文哲任內完工，柯強調，不會把大巨蛋完工視為政績，大巨蛋能拆就拆，不能拆，至少要安全可用，就是用這種態度，至少要做到安全可用，就這麼簡單，該修的就修，其實他已經做很多安全改善設施，防火區畫等已經比當年設計好太多，但到底行不行，還是要社會公開透明檢查一遍。

柯文哲最後表示，「有沒有刁難、有沒有拖，大家心裡有數啦」，你說大巨蛋，先問大灣北段拖幾年了，他的態度是該解決問題要解決，你不要那種態度「上面交代不要給你過」 ，不然出來講為什麼大灣北段拖那麼多年了，語畢，柯又補了一句「今天火氣比較大」。