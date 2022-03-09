有「巨星推手」美譽的前種子音樂CEO田定豐，日前推出新書《豐蔬食2》大獲好評。不料昨被爆版稅爭議，掛名共同作者的林承彥上月在臉書爆料自己沒收到版稅。對此，田定豐今透過律師發表聲明，表示早已於合約約定應支付日前，提前支付版稅給林承彥，但林卻未將完整事實及資料提供給媒體，導致有媒體偏頗報導。

田定豐茹素多年，出版《豐蔬食》評鑑全台素食餐廳，銷售創佳績，再推出《豐蔬食2》。不過《豐蔬食2》掛名的共同作者林承彥二月底卻在臉書爆料自己不是和出版社簽約，而是和田定豐的公司簽約，但出書後他都沒有收到版稅，詢問出版社後，出版社聲稱版稅已匯到田定豐公司。

田定豐今在臉書出示雙方的著作出版協議書，以及3月1日的匯款單，表示依合約「甲方(田定豐)同意該著作物《豐蔬食2》正式出版後，每一季根據出版社提供之版稅結算報告報表後，30天內與乙方(林承彥)結算版稅。」他在2月7日收到出版社預付款並於3月1日付款給林承彥，對方已查收無誤。

為維護名譽與形象，田定豐的律師已發函林承彥，請林對外澄清及道歉，不要惡意炒作，也希望媒體勿在未查證下轉發不實訊息。