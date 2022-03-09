穿越馬路時真的得當心，根據統計，高雄市今年1至2月共發生31件死亡車禍，其中就有3件，是行人穿越馬路時不幸被車輛撞死，其中一名是因違規穿越道路。高雄市交通大隊表示，行人得遵守交通規則，免於意外，而對於車輛闖紅燈、未依規定轉彎等各項易肇事違規也會加強取締，避免憾事發生。

高雄林園區鳳林路段，2月25日發生一起行人違規穿越道路，一名73歲的男子因不依規定，穿越車道遭自小客撞擊死亡。經統計高雄市111年1至2月共發生30件A1類交通事故，造成31人死亡，其中行人死亡3人，且多為高齡者。

交通警察大隊表示，行人肇事原因以「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」及「穿越道路未注意左右來車」為最常見的肇事原因，若因貪圖方便任意穿越道路導致事故發生，除自身受傷，還要負擔相當之肇事責任。

而汽機車駕駛人應重視行人優先路權，禮讓行人優先通行，尤其行人事故往往造成行人受傷，當事人通常有涉及過失傷害之疑慮。

警察局針對闖紅燈、未依規定轉彎等各項易肇事違規加強取締，針對易肇事地點、時段、路段加強執行，透過大執法提升取締量能，呼籲車輛經過路口務必「慢看停」，並禮讓行人，以共同維護交通安全。