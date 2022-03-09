國人十大死因中，心血管疾病排名雖然低於各種癌症總和，但成長率驚人。尤其心血管疾病徵兆難辨，往往不易察覺、急性發作時卻又常會致命，是名副其實的沈默殺手。一般人即使定期量測血壓、控制飲食，卻常忽略注意自己的血糖值。糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤醫師提醒，研究指出，一般人血糖值若能控制在糖化血色素7以下，對於降低心血管疾病風險最有利，還有8大風險因子需要注意。

蔡世澤醫師指出，全球糖尿病患約有1/3罹患心血管疾病，更有高達5成的死因可歸因於心血管疾病。要特別注意的是，如果以是糖尿病患，女性腰圍超過80公分、男性腰圍超過90公分，更容易成為心血管疾病的高風險群，淪為「糖心蛋」一族。

(資料來源/蔡世澤醫師提供)

「糖心蛋」族群的特徵就是血糖偏高、腰圍超標的蛋型肥胖身材，因此動脈粥狀硬化及心血管事件風險呈倍數增加。多項研究指出，高血糖最易誘發心血管疾病。

蔡世澤醫師表示，只要持續調控血糖，將糖化血色素數值控制在7以下，就會顯著降低動脈硬化及血管阻塞的風險；同時糖化血色素數值每降1%，心肌梗塞風險更可降低14%。

●自己也是糖心蛋一族嗎？8大風險自評

由於許多人並不知道自己早已是糖尿病患或預備軍，因此往往在急症發作時措手不及。蔡世澤醫師指出，民眾可以透過8大風險自評，包括是否40歲以上、腰圍、家族心血管病史、運動習慣、戒菸、血壓值、血脂值、血糖值等，並透過網路大數據分析，為民眾初步評估心血管疾病機率。

蔡世澤醫師呼籲，若自測結果顯示已是高風險族群，務必儘快就醫，尋求正確醫療協助並調整生活作息。