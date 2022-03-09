警方從張女住處搜獲她竊得的大衣。（竹北分局提供／羅浚濱新竹傳真）

警方從張女住處搜獲她竊得的現金。（竹北分局提供／羅浚濱新竹傳真）

遠東百貨竹北店還在試營運，張姓女子日前逛遠百時，順手牽羊竊取2個專櫃上物品和金錢，店員清點合計損失28800元報案，警方查緝張女到案，追回全數贓物，移送檢方偵辦。

竹北分局六家派出所4日接獲遠百2家櫃位店員報案，警方從監視品發現張女左顧右盼，趁著店員不注意及其他路過民眾未看見時，悄悄偷走店員錢包內取得8000元，接著至其他樓層竊走某專櫃價值20800元大衣外套。

店員發現時，張女早已離開現場，且將偷來的大衣外套用大袋子藏起，故意躲避眾人及警方追緝，但警方鎖定張女後8日至其住處查緝到案，並從其家中查獲追回全數贓物，全案依竊盜罪移請新竹地檢署偵辦。

竹北分局林鼎鈞指出，扒竊案件多發生在人潮聚集之處，特別是人多擁擠的情形下，竊賊趁被害者不注意時行竊，作案過程極為短暫，不易被人發覺，請民眾一定要提高警惕，看顧好自己隨身財物並妥善保管，避免竊賊有機可乘。此外，也呼籲民眾勿因一時貪念以身試法，絕對難逃警方法眼！