俄烏戰爭雖不致外溢而衝擊全球景氣復甦，但觀察近期情勢發展，及美歐未來通膨數據，與央行貨幣政策方向，仍牽動市場情緒，現階段投資操作難度顯現提高，投信建議透過資產配置，以具有跨資產、跨市場配置的跨國組合平衡基金因應，掌握不同資產輪動行情，並分散投資組合風險來拉高勝率。

投信法人表示，俄烏雖展開談判，甚至雙方臨時停火建立人道主義走廊，但俄羅斯卻未停止進攻，雙方持續交火的訊息，令投資市場觀望情緒還是升溫，加上聯準會（Fed）主席鮑威爾偏鷹的言論，同樣讓市場捉摸不定，使得金融市場震盪未歇，今年以來主要風險性資產表現大多震盪走低。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳指出，俄烏情勢尚未和緩，讓金融市場正處於最大不確定性期間，西方國家直接與俄羅斯起正面軍事衝突的機率仍低，料將持續採取經濟制裁方式來因應，短期來看地緣政治風險仍將對市場造成擾動。

但根據過往經驗來看，長期影響有限，且俄羅斯需求衰退對全球經濟影響可控，加上金融市場對俄羅斯曝險規模不算太大，若衝突能侷限在俄烏，廣泛經濟金融風險外溢程度低。但短期油價大幅衝高，反映俄烏情勢及未來原油供給短缺的擔憂，漲價持續性連動通膨走勢，且3月FOMC會議結果仍需密切關注。

葉啟芳認為，隨全球疫情降溫，主要市場經濟動能持續恢復，企業獲利穩定增長，在短期地緣政治風險擾動，未來市場仍將回歸基本面與企業獲利增長面，隨著近期評價已獲修正，股市可望吸引資金流入。

整體而言，仍看好股優於債，股市方面成熟國家如美股仍是相對看好的市場，信用市場方面尚屬穩定，可關注利率敏感到較低之高收益債與可轉債表現。

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