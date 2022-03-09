女星朱芯儀在「三八婦女節」、36歲生日當天宣布罹患乳癌，目前是乳癌第二到三期，由於癌細胞已轉移到淋巴，朱芯儀需要積極的做全身性治療，老公衛斯理心疼透露，朱芯儀治療期間水腫、脹氣、排便不順、臉長痘痘、頭髮掉光，不過朱芯儀都積極面對，而她證實罹癌後，昨晚則開心PO出好友送的帽子，並正能量寫下：「我現在很需要帽子」。

朱芯儀選在36歲生日當天，在YouTube頻道宣佈罹患乳癌，朱芯儀是在去年11月照鏡子時，發現兩邊胸部大小不同，尤其右邊胸部下緣的不正常的圓滑形狀以及變大，讓她開始有警覺，經就醫檢查後，醫師判定罹患乳癌，儘管朱芯儀坦言，要維持正面心情確實有點辛苦，但她仍希望自己能勇敢抗癌，盼望透過自身經驗，鼓勵其他生病感到沮喪的人。

而朱芯儀丈夫衛斯理（賈子宸）則表示，兩人雖然經歷很大的黑暗期，但他聽到朱芯儀在治療過程中曾說：「癌細胞遇到我，算它倒霉！」整個正能量爆棚，衛斯理心疼朱芯儀治療期間水腫、脹氣、排便不順、臉長痘痘、頭髮掉光，不過朱芯儀都積極面對。

朱芯儀IG限時動態全文。（圖／取材自朱芯儀Instagram）

雖然朱芯儀必須戴假髮，衛斯理仍鼓勵老婆打扮，體力允許時仍去上節目，這些都會讓她快樂，而朱芯儀昨晚則在IG限時動態PO出好友送的帽子，她開心寫下：「知道我現在很需要帽子，謝謝林氏夫婦」，這也是朱芯儀證實罹癌後，第一次PO出現況，朱芯儀也感謝外界的關心：「鼓勵著我，妳們的留言我都會看哦！」朱芯儀展現滿滿正能量和堅強，讓人看了心疼又不捨。