大甲警分局於櫻花樹下浪漫交通安全宣導，讓民眾最有感！（警方提供）

台中政府警察局大甲分局有鑑於近期因天候因素時有濃霧及陰雨致視線不佳，導致交通事故頻傳，經分析主要肇事原因係以闖紅燈、紅燈右轉、轉彎未依規定、隨意跨越雙黃線迴轉、未注意前車狀況、未保持安全距離、未禮讓行人及行人違規穿越道路等項目居多，為防制事故發生，大甲警分局自即日起加強交通大執法勤務，主要以加強轄內巡查提升見警率及宣導交通安全，以有效防制車禍發生。

大甲警分局交通組長王貞惠說，交岔路口車輛交織情況頻繁，隱藏許多危險，部分用路人常為搶快，疏未遵守號誌指示，常見在設有號誌管制路口因汽機車闖紅燈、搶黃燈或行人違規穿越道路而發生事故。另外，冬、春季時節隨著天氣多變化，國人常有進補習慣，如羊肉爐、薑母鴨或燒酒雞等食補飲食，惟類似食補常有添加酒精成分，導致酒駕情形發生，或者因隔日酒精尚未代謝完畢，開車上路而有酒駕，甚至肇事情形發生。

警方指出，現轄區有「最美櫻花派出所」之稱的泰安派出所正進行櫻花季活動，每日均湧入大量遊客前來賞花，為的是一睹『嬌艷多瓣八重警櫻』美景。請警察志工在活動期間於櫻花樹下發放交通安全傳單及溫馨的提醒宣導，得到了賞櫻民眾的熱烈回應。

警方並將在轄內易肇事路段針對酒駕、闖紅燈、超速、轉彎未依規定、汽機車未停讓行人、行人違規等肇事原因常見態樣之重點違規項目加強執法，藉由員警巡邏提升見警率防制事故發生，並廣泛運用新聞推撥、LED跑馬燈、社群媒體與社區治安座談會議等多元管道加強宣導交通安全及注意事項，希望藉由執法和宣導雙重手段，建立民眾路權觀念，以防制車禍發生與提升交通安全。

大甲警分局分局長吳燕山強調，駕駛人除應遵守「酒後不開車」外，更應遵守「慢、看、停」原則，行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」，行人也應依標誌、標線及號誌指示穿越道路，保護自身及用路人安全。