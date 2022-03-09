今年國立高中職校長遴選5月起舉行，但過去在校長協會為會員提供出缺校長的學校資訊後，最後常發展成1校僅有1個校長候選人狀況，被認為是在喬人選。全國教師工會總聯合會今天要求教育部應該修改校長遴選辦法，從3梯次改為2梯次，以杜絕喬家大院，確保遴選精神。

全教總表示，去年國立高中職校長遴選，中華民國高級中等學校校長協會提供校長們「如教師介聘般的平台」，公布出缺校長學校名單，最後發展成1個學校僅有1個校長候選人的狀況，幾乎確保他們當選，這是在喬人選。

全教總總副秘書長張瓊方表示，校長協會今年又使用相同手法，提供平台供校長進行志願協調，還召開過4次協調會，目的就是要確保送進遴選委員會的候選名單中，每所出缺學校盡量僅有1名校長候選人。校長協會此種「一個蘿蔔一個坑」的操作手法，目的就是希望提高現職校長上榜率。

「只有1個人報名，還算是遴選嗎？」全教總理事長侯俊良表示，若個學校都僅有個1候選人，遴選精神將喪失，無異於官派，乾脆由教育部或校長協會指定校長就好了。

目前國立高中職校長遴選會辦理校長遴選採三梯次，先後次序分別是：延任及連任之審議、轉任之審議、新任之審議。

全教總要求改為二階段，即（一）延任及連任之審議，（二）出缺學校之審議。辦理完延任及連任學校後，即進行其他出缺學校的遴選，如此才能極大化的滿足學校遴選需求，並杜絕有心人士繼續在校長遴選制度上做分配私利的操作。

依據《國立高級中等學校校長遴選作業要點》規定：任期屆滿、連任期滿或連任任期已達1／2之現職校長申請參加遴選者，應選填「1至3所」出缺學校，以作為遴選會審議時之參考。

被指控的中華民國高級中等學校校長協會的理事長、台南市曾文家商校長陳藝昕表示，根據規定，現職校長申請參加遴選者，是可以填1個志願的，如果全教總認為這樣不好，那可以和教育部談，看是否有必要調整。校長協會只是一個提供資訊的平台，不是在喬人選。