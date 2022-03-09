在世界腎臟日前夕，衛福部彰化醫院9日舉行「愛腎護腎」宣導。（吳敏菁攝）

桑葚葉。（吳敏菁攝）

81歲的劉老太太腳水腫，聽信民間偏方喝桑葚葉水，結果造成腎衰竭，彰化醫院腎臟內科醫師陳殷正強調，台灣人愛吃藥，有很多民眾求方便找密醫治療，亂服偏方草藥及止痛藥，造成腎臟病甚至洗腎，千萬要小心。

在世界腎臟日前夕，衛福部彰化醫院9日舉行「愛腎護腎」宣導，33歲的陳小姐也現身說法她過去常給密醫看病及吃止痛藥，使得已經罹糖尿病的她瀕臨洗腎；她罹患糖尿病已12年了，過去她身體不舒服及頭痛時，就近去找密醫看診吃藥，服了密醫介紹的「中藥粉」，吃了就不痛，養成習慣，劑量越吃越重，直到今年1月因為很喘及下肢水腫就醫，被收治住院，彰化醫院檢測發現，陳小姐的腎絲球過濾率(eGFR)只剩4％，是末期腎臟病變，醫師已要求洗腎。

腎臟科主任蔡旻叡說，陳小姐在之前的糖尿病控制不好，藥物不按時吃，到很嚴重時才願意打胰島素，引發視網膜病變致左眼失明，也引發慢性腎臟病，還一再地找密醫亂吃藥，而密醫所謂的「中藥粉」也不知掺了什麼，腎功能越來越差，演變洗腎。

81歲罹患糖尿病及慢性腎臟病的劉老太太，自覺腳水腫，聽信他人的說法，採桑葚葉煮水喝，希望可以利尿消腫，沒事就喝，竟從中度慢性腎功能障礙變成重度慢性腎衰竭，師勸告不喝之後，才慢慢恢復，不再往洗腎之路前進。

中醫師張煒東指出，桑葚葉是很好的性寒平和中藥材，常用來治風熱感冒，但要由醫師看診開立配方，不能過度飲用，腎臟病者更是不能多吃，恐會傷腎。

陳殷正表示，台灣洗腎病人發生率與盛行率高居世界第一，不外乎是國人亂吃偏方草藥、亂服止痛藥、血壓和血糖控制不良等，造成腎臟功能變差進而洗腎，透過各種網路資訊及銷售管道，誇大療效的食品或是來源不明的藥物大行其道，成為戕害腎臟的殺手，初期腎臟病往往沒有症狀，不少人等到腎功能幾近喪失才發現，不得不洗腎，千萬要小心。