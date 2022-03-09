台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.377元，貶1.5分，成交金額6.16億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為28.36元，早盤最高28.335元、最低28.38元。1110309

《航運股》台驊投控2021賺進3股本 擬配息13元
鮮活果汁 每股賺20.94元
#28 #1.5 #暫收 #37 #7元