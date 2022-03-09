新台幣午盤貶1.5分 暫收28.377元 12:262022/03/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.377元，貶1.5分，成交金額6.16億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為28.36元，早盤最高28.335元、最低28.38元。1110309 《航運股》台驊投控2021賺進3股本 擬配息13元 鮮活果汁 每股賺20.94元 #28 #1.5 #暫收 #37 #7元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》聯發國際去年獲利衝次高 每股賺7.58元 10:282022/03/09 財經 宏達電 去年每股虧3.75元 04:102022/03/09 證券．權證 威鋒去年獲利創高 配息11元 04:102022/03/09 證券．權證 台積電早盤漲7元至570元 市值增加1815億元 09:442022/03/09 財經 業外進補 順達大方配息15.05元 04:102022/03/09 證券．權證 聯強2021獲利倍增 配息5元 04:102022/03/09 證券．權證 《資訊服務》緯軟擬配息4.6元 現金殖利率5.42% 07:572022/03/09 財經 新台幣開盤升0.2分 為28.36元 09:452022/03/09 財經 《光電股》弘凱去年賺贏富采 殖息率7.28% 09:082022/03/09 財經 詠業科技 擬發現金股利5.5元 04:102022/03/09 證券．權證 《半導體》光罩去年營運登峰 每股賺5.65元、擬配息2元 07:572022/03/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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